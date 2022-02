A la Une . Présidentielle : Le parti d'Eric Zemmour, Reconquête, se structure à La Réunion

Arrivera, arrivera pas ? Alors que la date de sa venue à La Réunion a été reportée à une date ultérieure, les soutiens d'Eric Zemmour s'activent déjà en coulisses pour leur candidat. Ce matin, le mouvement Reconquête 974 a officialisé le bureau fédéral du parti, en présence du mandataire financier du polémiste, le Réunionnais Gilbert Payet, mais aussi de l'eurodéputée guadeloupéenne, Maxette Pirbakas. Par SI - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 15:00

Lors de ce point presse qui s'est tenu dans un hôtel du front de mer dionysien, les soutiens d'Eric Zemmour ont présenté l'articulation du mouvement Reconquête 974, lancé récemment. Un mouvement qui compterait selon leurs dires "plusieurs centaines d'adhérents" et "autant de sympathisants" dans l'île.



"Dans le cadre de la recomposition politique ayant lieu actuellement en métropole, Reconquête a vocation à s'installer à la Réunion, cela va de soi", explique le coordonateur de Reconquête 974, David Soullard, assurant au passage que des discussions et des négociations sont toujours en cours avec des élus locaux pour le parrainage d'Eric Zemmour, à qui il manque une cinquantaine de parrainages pour se présenter à la Présidentielle.



En attendant, son staff finalise les derniers arbitrages du programme Outre-mer, "écrit par et pour les ultramarins", assure le responsable de Reconquête 974, et qui doit être initialement "présenté à La Réunion". Quant à la venue d'Eric Zemmour à La Réunion, aucune date n'a été avancée. "On y travaille", termine David Soullard.





