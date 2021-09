Présidentielle : L’ancien préfet Gilbert Payet devient conseiller d’Eric Zemmour

Gilbert Payet devient le conseiller technique et juridique d’Eric Zemmour. Né en 1953 à Saint-Louis, il est l’un des rares Réunionnais à avoir accédé à la prestigieuse école nationale d’administration, l’ENA, dont il est sorti des rangs de la promotion 1979-1981 dite des "Droits de l’Homme".



Le haut fonctionnaire à la retraite est âgé de 68 ans et a occupé de prestigieuses fonctions dans de nombreux départements en tant que préfet de région. C’était le cas notamment en Haute-Corse (2005), dans la Nièvre (2007), les Vosges (2013), la Saône et Loire (2015) ou jusqu’en 2019 en tant que préfet des Pyrénées Atlantiques. Avant sa carrière dans la préfectorale, il a également été auditeur au Conseil d’État, de 1986 à 1988.



L’administrateur civil au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a aussi côtoyé les lieux de pouvoir politique en étant conseiller technique du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin à partir de 2004.



Selon le journal Le Monde, Gilbert Payet aurait été mis en relation avec Eric Zemmour par l’intermédiaire de Sarah Knafo, une autre conseillère d’Eric Zemmour qui avait fait un stage ENA dans l’une des préfectures où officiait Gilbert Payet.



Eric Zemmour n'est pas officiellement candidat à l'élection présidentielle 2022 mais l’intéressé ne fait plus mystère de son intérêt pour l’élection suprême. Le polémiste laisse planer le doute sur le jour de sa déclaration de candidature et a affirmé qu'il décevrait "beaucoup de monde s'il n'était pas candidat".



Dans quelques mois, Gilbert Payet s'apprête à publier un ouvrage intitulé "Marmaille de la République - Les confessions d'un préfet", dont la parution est programmée pour janvier 2022.