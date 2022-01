A la Une . Présidentielle : Ils poussent Christiane Taubira à se présenter

​Le collectif citoyen qui milite en faveur de la candidature de Christiane Taubira passe à la vitesse supérieure. A quelques jours du choix de l’ancienne ministre, le comité local est fin prêt. Par LG - Publié le Samedi 8 Janvier 2022 à 14:56





A La Réunion, ses sympathisants s'y préparent depuis bien longtemps. Le collectif citoyen "Taubira pour 2022" n’a pas attendu



"C’est dans un climat social anxiogène et des perspectives réduites pour l’union de la gauche et des écologistes que des citoyens se sont réunis spontanément sur les réseaux sociaux autour des valeurs de Christiane Taubira pour porter sa candidature jusqu’à l’Elysée, alors même qu’elle n'était pas candidate et de façon totalement indépendante de Christiane Taubira", ont contextualisé ce samedi les meneurs du collectif.



"Le 15 janvier au plus tard"



A sa tête, Corine Bédier, convaincue par les valeurs portées par l’ancienne garde des sceaux. La coordinatrice du collectif, déjà connue pour son engagement politique, a intégré le groupe national dès septembre dernier.



Ces derniers mois, les sympathisants de Christiane Taubira ont multiplié les réunions de réflexion pour mûrir le projet présidentiel de celle qui devrait officialiser sa participation "le 15 janvier au plus tard", a confirmé l’intéressée ce jeudi lors de la visite d’une ferme d’agriculture biologique dans le département de l'Ariège.



