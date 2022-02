A la Une ..

Présidentielle : Déjà une trentaine de parrainages à La Réunion pour Jean-Luc Mélenchon

Accueilli comme il se doit par ses militants et sa base politique, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pourra compter sur les parrainages de nombreux élus locaux, une trentaine pour l'heure selon son staff local. Parmi eux, le maire de Saint-André, Joé Bédier, certain que le candidat à la Présidentielle en glanera "beaucoup plus" avant son départ de l'île. À noter que l'édile saint-andréen accueillera ce dimanche Jean-Luc Mélenchon dans sa commune pour une visite consacrée à la thématique du logement.