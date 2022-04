A la Une . Présidentielle : Au Tampon, TAK a-t-il perdu les électeurs?

Car le vrai changement dans le vote des électeurs du Tampon est symbolisé par l’explosion du vote Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise a récolté 36,15% des voix et quelque 13.111 bulletins en sa faveur. Lors de la dernière présidentielle, il avait obtenu 8.212 votes pour un total de 16,13% des suffrages exprimés. Un résultat qui peut laisser penser à un virage dans ce bastion historique de la droite réunionnaise. L’influence d’André Thien Ah Koon au Tampon est-elle en train de baisser? Les électeurs ont-ils voulu lui faire payer son changement de camp ? Ces questions peuvent se poser au vu des résultats sur la commune lors du 1er tour de l’élection présidentielle, alors qu’elle enregistre l’un des plus forts taux de participation de l’île avec 59,71% (6,19 points au-dessus de la moyenne départementale).Après avoir débuté la campagne pour le compte des Républicains en décembre dernier, le maire du Tampon a appelé les électeurs à voter pour Emmanuel Macron quelques jours avant le scrutin . Dans les deux cas, les Tamponnais n’ont pas suivi ces consignes de vote.Le président sortant n’obtient que 15,97% des voix dans la ville, soit 5793 bulletins. C’est moins qu’en 2017 où Emmanuel Macron avait eu les faveurs de 5859 votants (16,13%).La débandade des Républicains se confirme également puisque Valérie Pécresse ne récolte que 2,96% des suffrages exprimés. À titre de comparaison, François Fillon avait obtenu 15,43% des voix.À l’inverse, Marine Le Pen progresse dans la ville avec 11.028 bulletins cette année contre 10.401 il y a 5 ans. Mais contrairement à 2017, la candidate du RN n’est plus la candidate la plus sollicitée par les Tamponnais.Car le vrai changement dans le vote des électeurs du Tampon est symbolisé par l’explosion du vote Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise a récolté 36,15% des voix et quelque 13.111 bulletins en sa faveur. Lors de la dernière présidentielle, il avait obtenu 8.212 votes pour un total de 16,13% des suffrages exprimés. Un résultat qui peut laisser penser à un virage dans ce bastion historique de la droite réunionnaise.