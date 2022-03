A la Une .. Présidentielle : À qui les élus réunionnais ont-ils accordé leur parrainage ?

La course aux parrainages est officiellement terminée. Les quelque 40 000 élus français avaient jusqu'à ce vendredi 4 mars pour transmettre le nom de leur favori(te) au Conseil constitutionnel. Retrouvez le ou la candidat(e) que les élus réunionnais ont décidé de parrainer. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 09:53





L'attribution d'un parrainage n'est en rien un soutien politique de l'élue(e) envers le ou la candidat(e). Certain(e)s accordent leur voix par exemple à des candidat(e)s en difficulté afin de favoriser le jeu démocratique.



À La Réunion, Emmanuel Macron, qui a officialisé sa candidature jeudi soir, pourra compter sur les soutiens de deux marcheurs historiques comme le sénateur Michel Dennemont ou encore le maire de Sainte-Rose, Michel Vergoz.



Emmanuel Macron pourra aussi compter sur Cyrille Melchior. Le président du Département souhaite, à travers son parrainage, Macron fait le plein de soutiens à La Réunion Le chef de l'Etat est suivi de près par Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier, arrivé en tête à La Réunion au premier tour de la présidentielle 2017 et poussé par la dynamique régionale avec Huguette Bello, avait, pour rappel, obtenu ses parrainages manquants lors de sa visite dans l'île fin février. Le candidat de l'Union populaire pourra compter sur le parrainage de la présidente de Région mais aussi de ses deux collègues de l'Assemblée nationale Karine Lebon et Jean-Hugues Ratenon, sans oublier sur ceux des maires de Saint-Joseph, de Saint-Paul et de Cilaos, Patrick Lebreton, Emmanuel Séraphin et Jacques Técher. Proche du fondateur de la France insoumise, le député européen Younous Omarjee parraine bien évidemment ce dernier.



Toujours à gauche, et c'est une petite surprise, le candidat communiste à l'élection présidentielle Fabien Roussel a fait mieux que certains "gros" candidats comme Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. Il récolte des parrainages venus principalement d'élus issus pour leur très grande majorité des fiefs ou anciens fiefs du PCR. À commencer par Maurice Gironcel, qui avait accueilli le candidat PCF à la présidentielle en décembre dernier. Le maire de Sainte-Suzanne a entraîné dans son sillon sa fille Nadine Damour-Gironcel, dont le nom revient avec insistance dans la 6e circonscription, l'ancien-maire du Port, Jean-Yves Langenier ou encore l'élue régionale Virginie Gobalou-Erambrampoullé.



À droite, Valérie Pécresse pourra compter sur les voix de trois députés locaux à savoir David Lorion, Nathalie Bassire et Nadia Ramassamy, sans oublier le sénateur Jean-Louis Lagourgue.



À droite de la droite, Marine Le Pen, pourtant arrivée en seconde position lors du premier tour de la dernière présidentielle dans l'île, ne pourra compter que sur quatre parrainages : ceux du maire de la Plaine-des-Palmistes Johnny Payet, du député de la 7e circonscription Jean-Luc Poudroux et des conseillères régionales Liliane Abmon-Elize et Sabrina Ramin.



Quant à Éric Zemmour, seul le maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière, lui apporte son parrainage.



Retrouvez les parrainages réunionnais des candidat(e)s à l'élection présidentielle :



Emmanuel Macron : Nassimah Dindar, Stéphane Bijoux, Bachil Valy, Michel Vergoz, Michel Dennemont, Serge Hoareau, Cyrille Melchior, Sabrina Tionohoué, Eglantine Victorine, Patrice Selly, Sophie Arzal, Patrice Boulevart, Augustin Cazal, Anne Chane-Kaye-Bone, Amandine Hoareau, Richard Nirlo, Viviane Payet-Ben Hamida, Bernard Picardo, Bruno Robert, André Thien-Ah-Koon, Jean-Marie Virapoullé,



Valérie Pécresse : Jean-Jacques Morel, Nathalie Bassire, Nadia Ramassamy, Jean-Louis Pajaniaye, David Lorion, Jean-Louis Lagourgue, Augustine Romano,



Jean-Luc Mélenchon : Jean-Hugues Ratenon, Emmanuel Séraphin, Jacques Técher, Younous Omarjee, Huguette Bello, Maya Césari, Jean-Pierre Chabriat, Karine Lebon, Amandine Ramaye, Wilfrid Bertile, Evelyne Corbière, Jean-Bernard Maratchia, Harry Mussard, Lorraine Nativel, Patricia Profil, Patrick Lebreton, Julie Aroubani, Joé Bédier, Régine Chane-Hong, Fabrice Hoarau, Jacquet Hoarau, Virgile Kichenin, Imelda Leveneur-Baussillon, Frédéric Maillot, Monique Orphé, Stéphanie Poiny-Toplan, Louise Simbaye, Axel Vienne,



Fabien Roussel : Isabelle Erudel, Maurice Gironcel, Nadine Gironcel-Damour, Jean-Yves Langenier, René Sotaca, Virginie Gobalou-Erambrampoullé,



Marine Le Pen : Jean-Luc Poudroux, Johnny Payet, Liliane Abmon-Elize, Sabrina Ramin



Éric Zemmour : Olivier Rivière



Christiane Taubira (qui s'est finalement retirée faute d'assez de signatures) : Christian Annette



Georges Kuzmanovic : Sandrine Aho-Nienne



Liste complète des parrainages.xlsx (632.05 Ko)





