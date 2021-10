A la Une . Présidentielle 2022 : Zemmour qualifié au second tour, selon un sondage

D'après un sondage Harris Interactive pour "Challenges", Eric Zemmour passe devant Marine Le Pen en se positionnant pour le second tour, avec 17%, face à Macron. Par N.P - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 14:58





Le polémiste, qui n'a toutefois pas encore annoncé sa candidature, devance ainsi la candidate du Rassemblement national (15%). Eric Zemmour a plus que doublé son score en moins d’un mois, devançant chaque semaine un nouveau prétendant à l’Élysée, commente "Challenges". Ainsi, si la présidentielle avait lieu cette semaine, Eric Zemmour affronterait Emmanuel Macron, crédité de 24% au premier tour.



Outre les voix grapillées au Rassemblement national, le polémiste semble également freiner le décollage de la campagne de la droite, Xavier Bertrand perdant un point (13% d’intentions de vote). Selon ce sondage, Eric Zemmour obtiendrait aussi 17% face à Valérie Pécresse (11%), et 18% face à Michel Barnier (7 %). Du côté de la gauche, Jean-Luc Mélenchon obtient 11 %, devant Jadot et Hidalgo (chacun 6%).



Quant au second tour, un fort désengagement des électeurs de gauche pourrait bénéficier à Eric Zemmour (51 % des écologistes et mélenchonistes ne choisiraient pas entre le polémiste et le président sortant), tout comme l'attrait des électeurs de droite. Toujours selon ce sondage, il enregistre ainsi 45% des intentions de vote face à Emmanuel Macron au second tour.



