A la Une . Présidentielle 2022 : Un Réunionnais est candidat

Frédéric Amany se porte candidat à la Présidentielle 2022 via la "Primaire populaire". Par NP - Publié le Vendredi 8 Octobre 2021 à 13:32





Sa candidature est enregistrée sur la plateforme de la "



Frédéric Amany détaille les enjeux de sa candidatures :

1 / L'expression de la citoyenneté, • En comparaison aux formations politiques systèmes qui dominent aujourd'hui outrageusement nos institutions et donc les décisions qui y sont prises et qui s'imposent à nous. Sans nous. Sans notre possibilité d'y contribuer ou intervenir pendant la durée des mandats politiques. • L'expression de la citoyenneté permettraient d'y introduire la possibilité pour les populations d'intervenir sur la politique publique émanant des institutions, par la mise en place d'instances institutionnelles supplémentaire outillé pour donner un pouvoir décisionnel aux populations durant l'exercice des mandats des élus.

2 / L'expression de La Réunion et des Outremers, • Au sein de la politique publique française, souvent confronté aux décisions venant de "PARIS" et de "Bruxelles" non adaptées à nos territoires et leurs spécificités. Une meilleure prise en compte de nos besoins d'Ultramarins

"Le but n'est pas d'être président, même si la candidature doit être faite sérieusement et complètement", explique Frédéric Amany dans un communiqué, "mais de permettre à notre île et sa population, aux citoyens, d'exprimer ses ambitions, à la France entière et également bien sûr, à l'île de la Réunion elle-même. Exprimons notre vision de la France et notre vision des Outremers, de la Réunion dans la France. Et faire en sorte que nos projets, idées etc… soient mise en œuvre."



Etape 1 : Du 12 juillet au 13 octobre :

b) Faire valider cette candidature par 500 soutiens de CITOYENS (Tout les citoyens français peuvent me soutenir, être âgé de 16 ans minimum, il ne s'agit pas des parrainages d'élus qui eux seront à obtenir en février 2022) : Etape en cours où je sollicite votre concours, participations

Etape 2 : du 9 au 12 décembre 2021 :

