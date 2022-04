A la Une . Présidentielle 2022 - Second tour : Les résultats commune par commune à La Réunion

Voici les résultats du second tour de l'élection présidentielle 2022 à La Réunion, commune par commune. Marine Le Pen sort en tête dans toutes les communes à La Réunion. Par NP - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 23:12









Retrouvez ci-dessous les résultats du second tour de l'élection présidentielle 2022 commune par commune à La Réunion :

