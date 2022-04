Politique Présidentielle 2022 : Pour TAK, le score du RN à La Réunion "exprime un cri de désespoir et de grande souffrance"

"C'est avec beaucoup de gravité qu'il faut prendre en considération la portée du message de notre peuple", exprime le maire du Tampon après la réélection d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen étant arrivée en tête à La Réunion. Par N.P - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 22:30

Pour cette élection importante, je tiens à féliciter les électeurs tamponnaises et tamponnais qui se sont déplacés pour désigner leur Président de la République.



A la Réunion, la candidature de Mme LE PEN est ressortie majoritaire comme les autres département d'Outre-mer.J'en prend acte et je la respecte. Comme je l'avais annoncé, ce vote exprime un cri de désespoir et de grande souffrance de notre population face aux difficultés quotidiennes liées au pouvoir d'achat, au mal logement, à la précarité des salaires, de toutes les allocations sociales et familiales et également les petites retraites. Cette détresse concerne aussi l'avenir de nos agriculteurs, des petites entreprises artisanales et commerciales.



C'est avec beaucoup de gravité qu'il faut prendre en considération la portée du message de notre peuple.



J'ai alerté personnellement les proches collaborateurs du Président MACRON sur la nécessité d'examiner et d'apporter des réponses concrètes et urgentes sur les problèmes à résoudre pour les Outre-mer : la pauvreté, logement de la population, l'avenir de l'agriculture et des petits commerçants et des artisans, l'insuffisance des formations de nos jeunes, l'avenir de la planète par la reconquête de la biodiversité et la place de La Réunion dans le Grand Sud de l'Océan Indien avec les TAAF.



A mon sens, ces questions vitales pour l'avenir de la population réunionnaise ont pris trop de retard pour ne pas les placer en premier plan de nos préoccupations et de nos actions.



A toute notre population, qui s'est exprimée ou pas, je leur dis “nous allons nous battre pour que vos appels au secours soient entendus et pris en considération”.



Je félicite le Président Emmanuel MACRON qui a été élu aujourd'hui par le peuple de notre pays la France.



Conscients de ses hautes compétences, je lui ai apporté dès le début de cette campagne mon parrainage et mon soutien afin de donner toutes les chances à la France et en particulier à notre population de La Réunion. J'entends marquer ce soutien avec lucidité, vigilance et responsabilité pour protéger nos retraités, nos enfants et nos familles.