Présidentielle 2022 : "Par ce vote, les Réunionnais nous interpellent", réagit Cyrille Melchior

Le communiqué :



Ce dimanche 24 avril, les Français ont réélu Emmanuel Macron à la présidence de la République. Je voudrais tout d’abord lui adresser toutes mes félicitations.



Je tiens ensuite à remercier les électeurs réunionnais qui se sont rendus aux urnes et ont ainsi accompli leur devoir de citoyen.



Je ne peux que regretter le score du Rassemblement National à La Réunion qui doit bien sûr nous alerter. Il résulte des difficultés économiques et sociales auxquelles la population de notre île est confrontée. Nous devons être à l’écoute de ce message de colère, que nos concitoyens ont voulu adresser à l’Etat.



En tant qu’élus de la République, nous devons nous rassembler, continuer à travailler ensemble pour une meilleure prise en compte des attentes des réunionnaises et des réunionnais. Car notre territoire est en souffrance. Il est miné par notre faible pouvoir d’achat, le chômage, le mal logement, l’échec scolaire, le coma circulatoire, l’insécurité, les violences, notamment intra-familiales, les difficultés d’aménagement liés à l’insularité, la dépendance encore trop importante aux produits extérieurs, les difficultés économiques, la précarité et la vulnérabilité.



Fort de cette volonté de renforcer la cohésion sociale sur notre territoire, de promouvoir le "bien-travailler ensemble", j’assumerai toutes mes responsabilités pour que les attentes des réunionnaises et des réunionnais soient entendues au plus haut sommet de l’Etat.