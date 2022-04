Politique Présidentielle 2022 : "Nous avons encore la possibilité de faire le choix d’une gouvernance nouvelle"

Patrick Lebreton invite les Réunionnais "à refuser la droite ultra-libérale d’Emmanuel Macron" lors des législatives et "à s’engager pour une autre politique derrière les candidates et candidats progressistes de la nouvelle Union Populaire". Par N.P - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 22:40

Le communiqué :



Les Français se sont exprimés et ont réélu Emmanuel Macron, Président de la République.



Tout d’abord, je félicite une nouvelle fois les Saint-Joséphoises et Saint-Joséphois pour leur mobilisation lors de ce second tour, avec un taux proche des 66 % (encore une fois l’un des meilleurs de l’île).



À Saint-Joseph, comme dans la majorité des communes de la Réunion, la candidate du Rassemblement National arrive en tête. Au second tour de l’élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron avait recueilli 52,81 % des suffrages. Pendant 5 ans, la population réunionnaise n’a pas été écoutée et s’est sentie trahie, bafouée, abandonnée.



Au soir du 10 avril dernier, les électrices et électeurs de Saint-Joseph avaient adhéré au projet de de Jean-Luc Mélenchon avec 45,49 % et clairement exprimé leur opposition à un nouveau mandat pour le Président sortant avec 12,65 %. Aujourd’hui, cette colère s’est à nouveau exprimée par un vote de contestation, un vote de révolte et de refus d’une politique qui n’a eu de cesse d’aggraver les inégalités sociales et de diviser les Français.



Lors de mes nombreuses rencontres entre ces deux tours d’élection, la population SaintJoséphoise et d’ailleurs m’ont clairement signifié leur désarroi et une certaine forme de frustration devant l’impasse qui leur était imposée ce dimanche.



À ceux-là, je dis que nous avons encore la possibilité de faire le choix d’une gouvernance nouvelle. Il nous appartient d’engager dès maintenant le combat du 3ème tour, celui des élections législatives.



Le vote de rejet de ce soir doit maintenant se traduire autrement dans les urnes les 12 et 19 juin prochain.



J’invite donc les Réunionnaises et les Réunionnais à refuser la droite ultra-libérale d’Emmanuel Macron lors de l’élection des député.e.s et à s’engager pour une autre politique derrière les candidates et candidats progressistes de la nouvelle Union Populaire.



Saint-Joseph, le 24 avril 2022

Patrick Lebreton