Présidentielle 2022 : Mélenchon devance largement Le Pen et Macron à La Réunion

Jean-Luc Mélenchon devance largement ses poursuivants dans le département de La Réunion. Il affiche quasiment le double des scores obtenus par Marine Le Pen (24%) et Emmanuel Macron (18%) au soir du 1er tour de la présidentielle. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 00:35

Le leader de la France Insoumise caracole en tête des votes au soir du 1er tour de la présidentielle à La Réunion. Jean-Luc Mélenchon obtient 40,03%* des suffrages exprimés loin devant la candidate du RN et du président sortant.



En 2017 déjà, le candidat de la France Insoumise était arrivé en tête dans notre île avec 24,53% des suffrages exprimés contre 23,46% pour Marine Le Pen et 18,91% pour celui qui allait devenir président de la République.



En 2012, lors de sa première tentative présidentielle, il était arrivé 5ème localement (6,73%) face à l'écrasante victoire de François Hollande (53,29%). Nicolas Sarkozy l'avait aussi devancé (17,96%), tout comme Marine Le Pen (10,31%) et même François Bayrou avec 6,83%.



*Résultats incomplets calculés sur la base de 93% des électeurs inscrits (ministère de l'Intérieur)