A la Une . Présidentielle 2022 : Les taux de participation définitifs commune par commune à La Réunion

Découvrez les taux de participation définitifs dans différentes communes de l'île en ce second tour de la présidentielle 2022. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 19:13

Saint-Louis :



Le taux de participation définitif à Saint-Louis est de 52,92% (soit 23.232 votants). En 2017, ce taux était de 56,79% (soit 23.394 votants)



Le Port



Le taux de participation définitif au Port est de 54,23% soit 14.304 votants.



Saint-Paul



Le taux de participation définitif à Saint-Paul est de 58,31% contre 62,91% en 2017. Au premier tour il y a quinze jours, le taux de participation à 19h était de 51,73%



Entre-Deux



Le taux de participation à l'Entre-Deux à 19h est de 69,80 %, (4 149 votants sur 5 944 inscrits) contre 69% en 2017.



Sainte-Rose



Le taux de participation définitif est de 73,1% contre 58,1% au premier tour.





Saint-Leu



Le taux de participation à Saint-Leu est de 56,52% (soit 16.180 votants sur les 28.627 inscrits). Le taux de participation au premier tour était de 51,82%.



Saint-Denis



Le taux de participation à Saint-Denis était de 59,42% à 19 heures. Il était de 63,32% au second tour en 2017.



Saint-Joseph



Le taux de participation définitif à Saint-Joseph était de 65,95% pour le second tour, contre 62,42% au premier tour. Le taux de participation au second tour en 2017 était de 70,98%.



Saint-Benoît



Le taux de participation définitif à Saint-Benoît était de 57,52% contre 58,41% au second tour en 2017.