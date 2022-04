Politique Présidentielle 2022 : "Les résultats sur La Réunion expriment une rupture de confiance"

"À Sainte-Suzanne, et sur toute La Réunion, les résultats expriment une rupture de confiance et le manque d'écoute des gouvernements successifs depuis des décennies", exprime Maurice Gironcel alors que Marine Le Pen est arrivée en tête sur l'île. Par N.P - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 11:58

Le communiqué :



Malgré un taux de participation en hausse par rapport au 1er tour, le second tour de l’élection présidentielle a été marquée, une nouvelle fois, par un fort taux d’abstention.



Tout d’abord, je voudrais remercier tous les militantes et les militants qui ont tenu les bureaux de vote et les électrices et les électeurs qui se sont déplacés pour aller voter.



À Sainte-Suzanne, et sur toute La Réunion, les résultats expriment une rupture de confiance et le manque d'écoute des gouvernements successifs depuis des décennies.



La situation dans notre île, qualifiée "d’hors normes" par l’INSEE, ne cesse de s’aggraver avec un taux de pauvreté 3 fois plus importante qu'en France et un taux de chômage 2,5 à 3 fois plus élevé qu’au niveau national.



La question de l’urgence sociale, de la revalorisation des retraites et des bas salaires et de l’avenir de notre économie dont la filière canne-sucre-rhuménergie se posent de manière plus forte à La Réunion.



Pour y répondre, j’ai remis à Monsieur CASTEX, pour le Président élu, lors de sa venue dans notre île, 10 propositions pour un nouveau "Contrat de confiance avec les Réunionnaises et Réunionnais".



Cette co-construction d’un projet Réunionnais pour un développement durable et solidaire de notre Pays à travers la Conférence Territoriale Publique élargie à toutes les forces vives devient nécessaire et urgente.



Maurice Gironcel

Maire de Sainte Suzanne

Président de la CINOR

Président du SIDELEC