Présidentielle 2022 : Les résultats du premier tour à Saint-Denis

Le taux de participation à Saint-Denis pour le premier tour de l'élection présidentielle est de 55,49% (moins de 2 points de différence avec la moyenne régionale) et 5 points de moins qu'en 2017.



Jean-Luc Mélenchon a été choisi par les électeurs qui se sont exprimés et sort en tête du scrutin sur la commune avec 37,49%. C'est ensuite très serré entre Marine Le Pen (22,26%) et Emmanuel Macron (21,11%).