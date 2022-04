La grande Une Présidentielle 2022 : Les enseignements du premier tour à La Réunion

Le premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à La Réunion a été marqué par la confirmation de la popularité d'un candidat mais aussi par quelques surprises. On fait le point complet sur ce premier scrutin de l'année. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 14:02





L'abstention progresse à La Réunion



Le premier tour de l'élection présidentielle de 2022 s'est déroulé ce dimanche 10 avril. Seulement 362.380 des 675.539 électeurs appelés aux urnes se sont déplacés. Le taux de participation s'établit donc à 53,64%, soit environ 5 points de moins qu'en 2017.



L'abstention continue donc de progresser à La Réunion. C'est notamment le cas à Saint-Louis où les électeurs se sont le moins déplacés : 56,83% ne se sont pas rendus aux urnes. Et à l'inverse, ce n'est qu'à deux pas de là, à l'Entre-Deux, que les citoyens ont été les plus assidus avec seulement 34,09% d'abstention.



Jean-Luc Mélenchon reste en tête et progresse



Le candidat de la France Insoumise a fait de très bons scores dans les Outre-mer. C'est aussi le cas à La Réunion qui l'avait déjà choisi au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Mais il progresse énormément et passe de 24,53% à 40,26% des suffrages exprimés.



Jean-Luc Mélenchon sort en tête des urnes dans 21 des 24 communes de La Réunion. Et même lorsqu'il n'est pas le candidat préféré, il ne termine pas en dessous de la deuxième position. Le candidat de la France Insoumise obtient même plus de 50% des votes sur la commune du Port.



Une seule commune de La Réunion choisit Emmanuel Macron



Le président sortant est qualifié pour le second tour en ballottage favorable. Mais le candidat de La République En Marche n'aurait pas passé le premier tour de l'élection présidentielle si elle ne se tenait qu'à La Réunion. Il termine quasi-systématiquement en troisième position, derrière Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.



Il arrive en tête des suffrages dans une seule commune de La Réunion : il s'agit de Sainte-Rose, où le maire Michel Vergoz avait battu campagne sur les réseaux sociaux pour Emmanuel Macron. À noter que le président sortant était déjà sorti vainqueur des urnes en 2017 sur ce territoire.



Marine Le Pen fait le plein de voix dans deux communes



L'écrasante majorité des communes a choisi Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen arrive en deuxième position dans 21 d'entre elles mais décroche la première place dans deux, La Plaine des Palmistes et Salazie.



