La grande Une Présidentielle 2022 : Les enseignements de 2017 à avoir en tête

Le second tour de l'élection présidentielle se jouera ce 24 avril. À quelques heures du scrutin, retour sur les éléments qui ont fait le second tour de la présidentielle 2017 et les éléments qui pourraient faire basculer l'électorat réunionnais ce dimanche. Par NP - Publié le Vendredi 22 Avril 2022 à 10:40





À La Réunion, où



Avec (24.73 %), la cheffe de file du Rassemblement National a gagné du terrain à La Réunion et distancé Emmanuel Macron au premier tour. Le président candidat à sa réélection a quant à lui perdu quelques électeurs avec 18.04 % des suffrages exprimés contre 18,91 % en 2017.



Taux de participation et consignes de vote



L’île enregistre en 2022 une participation de 53,64% au premier tour, un taux moins élevé que celui de la dernière présidentielle, où 58,68 % des inscrits s’étaient déplacés.



Toujours en 2017, le second tour avait cependant déplacé plus d’électeurs, avec un taux de participation de 62.91% au second tour contre 58.68% au premier.



Si l’on s’aligne sur les précédents scrutins, on devrait donc, malgré une abstention plus forte qu’en 2017, s’attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ce dimanche que lors du premier tour du scrutin. Une mobilisation qui aura, à l'évidence, toute son importance.



De la même façon, le score des deux candidats qualifiés réunissant 42,77% des voix au premier tour, la majorité de l’électorat réunionnais doit encore choisir entre deux candidats de “second choix”.



Si les élus ont donné leurs consignes de vote, Jean-Luc Mélenchon avait, dès le soir du 10 avril, appelé à “ne donner aucune voix à Le Pen”, puis, après la consultation pour le second tour, indiqué que “chacun conclura et votera en conscience, comme il l’entend”.



Les résultats de cette consultation pour le second tour de l’élection présidentielle, ouverte à toutes les personnes ayant apporté leur parrainage au candidat de la France Insoumise, donnent tout de même le ton : sur le 215.292 personnes ayant participé, 37,65% ont choisi le vote blanc ou nul, 33,40% le vote Macron et 28,96% l’abstention.



