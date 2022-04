La grande Une Présidentielle 2022 : Les Réunionnais encore plus nombreux à préférer s'abstenir que choisir

Malgré l'enjeu de ce second tour de la présidentielle, l'abstention a encore été une nouvelle fois au rendez-vous ce dimanche soir, aussi bien dans l'Hexagone qu'à La Réunion. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 10:26





Ce taux d'abstention inédit reste inférieur à celui du premier tour (46.36%), mais bien plus élevé qu'à l'échelle nationale (28,2%). L'abstention prend ici 3,52 points à La Réunion par rapport à 2017 (37,09%), contre 2,6 points au niveau national. Comme dans les autres territoires ultramarins, Les Réunionnais ont largement placé Marine Le Pen en tête du scrutin avec 59,57% des suffrages exprimés contre 40,43% pour le président réelu.Outre les scores des candidats, sur les 676.058 inscrits sur les listes électorales à La Réunion, 274.522 électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes pour ce second tour, soit 40,61% de l'électorat de l'île.Cela signifie qu'au total, un peu plus de 4 électeurs réunionnais sur 10 ne sont donc pas allés voter au second tour , tandis que près de 3 électeurs sur 10 ont boudé les urnes dans toute la France. Sur le nombre d'inscrits, c'est donc l'abstention qui gagne à La Réunion :Abstention : 274.522 soit 40,61% des inscrits (soit 59,39% de participation)Marine Le Pen : 217.021soit 32,10% des inscritsEmmanuel Macron : 147.270 soit 21,78% des inscritsBlancs : 20.485Nuls : 16.760Ce taux d'abstention inédit reste inférieur à celui du premier tour (46.36%), mais bien plus élevé qu'à l'échelle nationale (28,2%). L'abstention prend ici 3,52 points à La Réunion par rapport à 2017 (37,09%), contre 2,6 points au niveau national.



L'abstention systématique à La Réunion est surtout répandue chez les électeurs qui semblent les moins insérés socialement. Elle peut signifier un désintérêt pour les élections, un choix de comportement électoral ou bien encore une difficulté à participer aux élections dans certaines situations malgré le dispositif des procurations. Pour rappel lors du premier tour du 10 avril dernier, sur les 675.539 inscrits sur les listes électorales à La Réunion, 362.380 d'entre eux s'étaient rendus aux urnes, soit un taux de participation de 53.64% (46.36% pour le taux d'abstention). La palme est revenue à la commune de Saint-Louis avec 56.83% d'abstention, là où l'Entre-Deux, dont le maire Bachil Valy est le référent local du parti d'Emmanuel Macron, a fait figure de meilleure élève avec 34.09% de non votants.Des chiffres qui confirment la tendance de 2017. En effet, lors du 1er tour à La Réunion, le taux d'abstention était plus du double (41,32%) par rapport au national (16,23%). Un taux qui s'est rétracté dans l'île à 37,09% lors du second tour, mais toujours supérieur de 10 points par rapport à l'Hexagone.L'abstention systématique à La Réunion est surtout répandue chez les électeurs qui semblent les moins insérés socialement. Elle peut signifier un désintérêt pour les élections, un choix de comportement électoral ou bien encore une difficulté à participer aux élections dans certaines situations malgré le dispositif des procurations.