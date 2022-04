A la Une . Présidentielle 2022 : Les Outre-Mer ont déjà fait leur choix

Plusieurs départements et territoires ultra-marins ont déjà voté et leurs votes ont été enregistrés. Découvrez les premiers résultats déjà connus de l'élection présidentielle. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 22:32





Mise-à-jour : Emmanuel Macron et Marine Le Pen atteignent le second tour.



Jean-Luc Mélenchon fait le plein aux Antilles



Le candidat de la France Insoumise sort en tête des urnes aux Antilles. Jean-Luc Mélenchon obtient 50,59% des votes en Guyane, 56,16% des suffrages en Guadeloupe et 53,10% en Martinique.



Marine Le Pen termine deuxième en Guyane (17,66%) et en Guadeloupe (17,92%) mais troisième en Martinique (13,42%).



Le président sortant est troisième sauf en Martinique où il se place deuxième.



Macron et Mélenchon dans les collectivités d'Outre-Mer



Le trio de tête est très similaire à Saint-Pierre et Miquelon : Jean-Luc Mélenchon à 40,91%, Emmanuel Macron à 19,77% et Marine Le Pen à 16,99%.



Même tendance à Saint-Martin mais Jean-Luc Mélenchon prend moins le large (35%) face à Emmanuel Macron (25,2%) et Marine Le Pen (14,9%).



Le président sortant est cependant en tête à Saint-Barth (23,8%) devant Marine Le Pen (22,4%) et Eric Zemmour (17,7%).



Et à La Réunion ?



Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle à La Réunion L'élection présidentielle 2022 a mobilisé l'ensemble des territoires français tout autour du monde. Certains électeurs ont pu glisser leur bulletin dans l'urne bien avant les autres à la faveur du décalage horaire. Les résultats sont déjà connus aux Antilles et dans plusieurs autres territoires français.Le candidat de la France Insoumise sort en tête des urnes aux Antilles. Jean-Luc Mélenchon obtient 50,59% des votes en Guyane, 56,16% des suffrages en Guadeloupe et 53,10% en Martinique.Marine Le Pen termine deuxième en Guyane (17,66%) et en Guadeloupe (17,92%) mais troisième en Martinique (13,42%).Le président sortant est troisième sauf en Martinique où il se place deuxième.Le trio de tête est très similaire à Saint-Pierre et Miquelon : Jean-Luc Mélenchon à 40,91%, Emmanuel Macron à 19,77% et Marine Le Pen à 16,99%.Même tendance à Saint-Martin mais Jean-Luc Mélenchon prend moins le large (35%) face à Emmanuel Macron (25,2%) et Marine Le Pen (14,9%).Le président sortant est cependant en tête à Saint-Barth (23,8%) devant Marine Le Pen (22,4%) et Eric Zemmour (17,7%).