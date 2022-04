zinfos-moris.com Présidentielle 2022 : Les Français à l'île Maurice votent Macron

Emmanuel Macron sort vainqueur au niveau national et a été réélu pour un nouveau mandat. Par E. Moris - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 10:54

Résultats des votes exprimés dans les 7 bureaux ouverts dans la circonscription consulaire de Maurice et des Seychelles le 24 avril.



Comme au premier tour, le candidat Macron sort vainqueur. Vous avez été 3 936 à vous déplacer, sur les 9 648 inscrits, dans les 7 bureaux de vote pour le premier second tour de l’élection présidentielle, avec un taux de participation de 39,16%.



Si la grande gagnante, c'est l'abstention, reste néanmoins Emmanuel Macron, le président sortant vainqueur lors de ce second tour, avec 2 768 votes en sa faveur. Marine Le Pen le talonne avec 1 010 voix.