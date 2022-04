zinfos-moris.com Présidentielle 2022 : Les Français à l'île Maurice votent Macron et Zemmour

Par E. Moris - Publié le Mardi 12 Avril 2022 à 13:35

Vous avez été 3500 à vous déplacer dans les 6 bureaux de vote à Moka pour le premier tour de l’élection présidentielle à l'île Maurice.



L’ambassade de France à Port-Louis a ouvert ses bureaux de vote au Lycée des Mascareignes à Moka, pour les 10 000 électeurs à Maurice. Si la grande gagnante, c'est l'abstention, reste néanmoins Emmanuel Macron, le président sortant vainqueur lors de ce premier tour, avec 1 394 votes en sa faveur. Eric Zemmour le talonne avec 618 votes et Mélenchon avec 533 votes. Loin derrière, Marine Lepen avec 355 votes. Les Français qui habitent aux Seychelles, ont aussi massivement voté pour Éric Zemmour et Marine Le Pen, candidats d’extrême-droite. Ensemble, les deux candidats obtiennent un peu plus de 28% des voix contre 40,83% pour Emmanuel Macron.