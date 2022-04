Présidentielle 2022 : Le verrou républicain a sauté à La Réunion

Les élus de La Réunion se sont exprimés suite aux résultats de l'élection présidentielle 2022 et notamment à la victoire de Marine Le Pen sur notre île.Plusieurs ont appelé à une prise de conscience de la classe politique après un vote qui serait un cri de colère. D'autres y voient le désaveu de la politique du président de la République. " La colère et l’insatisfaction ont pris le dessus ", a notamment commenté Juliana M'Doihoma, maire de Saint-Louis. Un cri de désespoir et de grande souffrance ", a été entendu par André Thien Ah Koon, maire du Tampon. Les résultats à La Réunion représentent pour le sénateur Michel Dennemont " l'expression d'un mal-être ". Le président du Département, Cyrille Melchior y voient un message lancé aux élus locaux : " Par ce vote, les Réunionnais nous interpellent ", déclare-t-il.Tous appellent donc à une union en vue du troisième tour de l'élection présidentielle : les Législatives 2022 qui se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Huguette Bello a notamment appelé au rassemblement des Réunionnais derrière les candidats progressistes pour ce scrutin à venir.