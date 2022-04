Politique Présidentielle 2022 : "Le signe d’une rupture profonde entre la population et ses représentants politiques", note le PCR

Pour le Parti Communiste Réunionnais, une large majorité de citoyens a utilisé le bulletin de Marine Le Pen pour exprimer un "besoin de changement" et "sanctionner la politique du sortant". Par N.P - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 07:38

Le communiqué :



Le PCR prend acte de la victoire de Emmanuel Macron et constate la progression de Marine Le Pen. Le Président aura fort à faire pour boucler son 2e et dernier mandat. Pourra-t-il obtenir une majorité aux Législatives, suffisamment confortable, pour mener à bien sa politique ? C’est l’enjeu de la prochaine consultation. Pour l’heure, il devra tenir compte de sa défaite quasi unanime dans les pays d’outre-mer. Il devra d’urgence satisfaire les besoins d’émancipation des peuples d’outre-mer. Finies les postures, place au vrai changement.



Ce besoin de changement s’est exprimé, à La Réunion, par un résultat sans appel. Une large majorité de Citoyennes et Citoyens a utilisé le bulletin de Marine Le Pen pour l’exprimer et sanctionner la politique du sortant. Elle sort victorieuse dans toutes les Communes. C’est le signe d’une rupture profonde entre la population et ses représentants politiques. En effet, à de rares exceptions, aucun n’avait appelé à voter pour l’extrême droite.



Plus que jamais, le projet du PCR doit être appliqué. Nous appelons toutes les institutions et les forces vives à se rencontrer et discuter des solutions ensemble, une bonne fois pour toutes. Discutons de tous les problèmes : chômage, pauvreté, vie chère, mal-logement, entreprises, éducation, environnement, vie sociale, culturelle et associatives, etc. Un cadre de référence est nécessaire. Nous proposons la Conférence Territoriale Publique, élargie.



Bureau de Presse du PCR

Fait au Port, ce dimanche 24 avril 2022