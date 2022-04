Politique Présidentielle 2022 : Le score du RN à La Réunion "n'est pas un vote d'adhésion mais l'expression d'un mal-être"

Le sénateur Michel Dennemont, qui évoque une victoire "historique" du président Macron, indique "prendre acte et entendre" le message des électeurs réunionnais, qui se sont majoritairement prononcés en faveur de Marine Le Pen. Par N.P - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 22:21

Le communiqué :



Nous nous félicitons de la victoire d'Emmanuel Macron.



Elle est historique à double titre. C'est la première fois qu'un président sortant, hors cohabitation, se fait réélire et deuxièmement cette réélection est historique au vu du contexte difficile dans lequel le Président a dû mener son quinquennat.



Ici à La Réunion, comme dans la majorité des Dom les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Nous en prenons acte et entendons le message des électeurs. Nous entendons leur colère, car ce n'est pas un vote d'adhésion au RN mais l'expression d'un mal-être.



Nous allons travailler encore plus en concertation avec les acteurs locaux, les citoyens et le gouvernement.