Politique Présidentielle 2022 : "Le Rassemblement autour d’une extrême colère"

"Le Rassemblement National a été plébiscité, notamment dans le bassin Sud de Saint-Pierre à Saint-Joseph, ce qui démontre surtout le Rassemblement autour d’une Extrême colère et un rejet des politiques existantes, trop éloignées des préoccupations de chacun", exprime Jean-Gaël Anda, conseiller municipal d'opposition à Saint-Pierre. Par N.P - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 11:07

Le communiqué :



Le 1ère gagnante de ces élections est l’abstention, l’effondrement de la mobilisation au fil des scrutins. Le désintérêt de la population et notamment des jeunes, démontre un décrochage de la vie publique, sur lequel il faut s’interroger.



La 2de leçon est que le Rassemblement National a été plébiscité, notamment dans le bassin Sud de Saint-Pierre à Saint-Joseph, ce qui démontre surtout le Rassemblement autour d’une Extrême colère et un rejet des politiques existantes, trop éloignées des préoccupations de chacun.



Les électeurs ont démontré qu’ils n’étaient plus des suiveurs, sans conscience, des consignes des maires et des élus de tous bords, qui ne sont plus les propriétaires de leurs voix.



Quand il n’y a pas de fraudes et de pressions, les électeurs ne suivent pas les positions des Maires, même et surtout de ceux qui se prétendaient bien implantés dans leur baronnat.



Les partis ne parviennent plus à véhiculer des idéologies. La disparition des clivages droite/gauche a participé à détourner le citoyen des partis traditionnels et à l’orienter vers des mouvements citoyens, plus actifs qui entendent enfin leur voix !



Les sondages donnent l’impression du “joué d’avance” et n’incitent pas à vouloir faire bouger les choses tout comme les débats dans lesquels chacun tape sur l’autre et cherche à plaire au plus grand nombre, sans conviction…



Une autre offre politique est nécessaire pour repenser la citoyenneté, initier les enfants dès le primaire à l’exercice démocratique, privilégier l’éducation civique, ... parler de nos spécificités comme une chance, et non comme un boulet !



Si nous n’entendons pas le peuple, il se fera entendre de façon extrême…



Le casier judiciaire vierge, la limitation des mandats dans le temps, ces promesses non tenues du Président sortant sur la moralisation de la vie politique, participeraient à la reconquête de l’exercice démocratique.

Il est surtout venu le temps, de repenser l’action publique en associant davantage les citoyens aux prises de décisions, les responsabiliser entre les scrutins car ils ne peuvent continuer à n’être utiles qu’au moment de voter. Il faut ainsi recréer le lien entre les citoyens et les élus, lancer des ateliers de citoyenneté et d’échanges. La démocratie ne doit pas mourir à petit feu…



Les législatives seront l’occasion de rebattre les cartes et de faire émerger une nouvelle génération d’élus qui enfin, je l’espère, pensera à l’intérêt de tous et pourra se ré-unir sur des enjeux communs avec un objectif réel de développement de la Réunion, et non pas de carrière politique…



Jean Gaël ANDA

Conseiller municipal d’opposition à Saint-Pierre