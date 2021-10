A la Une .. Présidentielle 2022 : La liste des candidats sélectionnés pour la "Primaire populaire" dévoilée

Parmi ces 10 candidats, un potentiel sera choisi comme représentant des forces de gauche. Les inscrits à la plateforme peuvent voter du 9 au 12 décembre prochain. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ou encore Christiane Taubira sont les personnalités qui ont émergé des votes de 130 000 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme de parrainage de la "Primaire Populaire". L’association a été créée en mars 2021 par des "citoyens et citoyennes déçus ou malmenés pendant les cinq années du mandat d’Emmanuel Macron (et souvent les précédents…)", regroupés à la suite de la "Rencontre des Justices" en automne 2020.Dans leur "Méthode pour gagner" la présidentielle et surtout "l’écologie, la justice sociale et la démocratie", prônent-ils, une vaste consultation en ligne a été lancée depuis le 11 juillet dernier. Le Réunionnais Frédéric Amany s'est porté candidat. Cinq femmes et cinq hommes ont ainsi émergé , considérés comme les plus légitimes pour porter les propositions du socle commun et concourir pour gagner la présidentielle. Ces derniers ont jusqu’au 30 novembre pour annoncer s’ils acceptent de participer à la "Primaire populaire".Parmi ces 10 candidats, un potentiel sera choisi comme représentant des forces de gauche. Les inscrits à la plateforme peuvent voter du 9 au 12 décembre prochain.