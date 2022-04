Présidentielle 2022 : La grande gagnante, c'est l'abstention

Sur les 675.539 inscrits sur les listes électorales à La Réunion, 362.380 ont accompli, ce dimanche 10 avril, leur devoir électoral, soit 53.64% des votants. C'est donc bien l'abstention qui continue à mener la danse électorale dans le département avec 313.159 inscrits, soit 46.36%, qui ont boudé les urnes pour ce premier tour des élections présidentielles. La palme revient à la commune de Saint-Louis avec 56.83% d'abstention, là où l'Entre-Deux fait figure de meilleure élève avec 34.09% de non votants.



En métropole, c'est un électeur sur quatre qui ne s'est pas déplacé soit 25.24%.



Sur l'île, la tendance abstentionniste de 2017 se poursuit. Sur les 639.481 inscrits à l'époque, 264.229 électeurs ne s’étaient pas déplacés dans les bureaux de vote, ce qui représentait un taux d’abstention largement supérieur à celui du national, soit 41.32% contre 16.23% sur l’ensemble de la France.



Plus d'intérêt au second tour



Le second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avait suscité plus d'intérêt chez les électeurs réunionnais. 402.250 des 639.391 inscrits s’étaient cette fois-ci déplacés aux urnes. Le taux d’abstention à La Réunion était alors de 37.09%, un taux toujours supérieur au national, à savoir 25.38%.



L'abstention systématique à La Réunion est surtout répandue chez les électeurs qui semblent les moins insérés socialement. Elle peut signifier un désintérêt pour les élections, un choix de comportement électoral ou bien encore une difficulté à participer aux élections dans certaines situations malgré le dispositif des procurations.



L’âge d’une personne est un premier facteur déterminant pour être abstentionniste, indique un rapport de l’INSEE. Les jeunes de moins de 29 ans, en particulier ceux qui ne sont pas étudiants, s’abstiennent plus souvent que les personnes d’âges intermédiaires. Les personnes âgées de 75 ans et plus vont, elles aussi, moins souvent aux urnes que les 30 à 74 ans.