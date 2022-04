Présidentielle 2022 : "La classe politique locale a été désavouée"

En additionnant le poids des abstentionnistes, les votes blancs et les votes nuls, nous sommes dans une situation où davantage de citoyens n'ont pas fait de choix par rapport à ceux qui ont voté pour Marine Le Pen ou Emmanuel Macron.



La première tâche du président sera donc de retrouver cette unité nationale, chose difficilement réalisable. L'une des erreurs des électeurs au 1er tour est d'avoir considéré que Marine Le Pen était en capacité de l'emporter face à Emmanuel Macron au second tour. Les enseignements des présidentielles de 2002 et de 2017 où le barrage républicain a fait réélire le président sortant, n'ont pas été retenus : voter Marine Le Pen au 1er tour c'est faire réélire Emmanuel Macron au second tour !



Dans les départements d'outre-mer, à deux reprises, au 1er tour et au second tour, les électeurs ont refusé Emmanuel Macron. L'un des enjeux est donc de réconcilier ces populations avec la politique gouvernementale, chose qui ne se fera pas sans un renouvellement de la classe politique locale qui a été désavouée dans leur appel à réélire Emmanuel Macron.



Pour le mouvement citoyen : Demain, Ensemble.

Vincent RIVIERE