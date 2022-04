Présidentielle 2022 : La Réunion avait choisi Marine Le Pen comme présidente

La majorité des électeurs qui se sont rendus aux urnes lors du second tour de l'élection présidentielle à La Réunion ont décidé de voter pour Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national récolte 59,57% des voix exprimés, loin devant Emmanuel Macron qui n'amasse que 40,43% des suffrages. Le président sortant s'impose finalement sur le scrutin national Le verrou républicain qui avait permis à Emmanuel Macron de sortir en tête des urnes au second tour de l'élection présidentielle 2017 avec 60,25% des voix à La Réunion a finalement sauté 5 ans après. Les deux candidats ont en effet échangé leurs places à la sortie des urnes. Marine Le Pen a remporté l'ensemble des 24 communes de La Réunion au second tour de l'élection présidentielle 2022. La candidate du Rassemblement national n'avait remporté le scrutin que dans deux communes au premier tour et avait finit derrière Jean-Luc Mélenchon dans 22 communes.