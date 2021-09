Communiqué Présidentielle 2022 : L’échec des politiques depuis 30 ans face au défi d’une Réunion moderne

Les élections présidentielles auront lieu dans huit mois et il est à craindre que les territoires ultramarins ne soient oubliés par nos élites nationales, car c’est uniquement l’hexagone et ses problèmes qui seront au cœur de la campagne, indique Jean Alain Cadet dans le communiqué suivant : Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 11:30

"Depuis 30 ans, il y a une dégradation régulière de la situation dans l’hexagone, notamment sur le plan économique avec la disparition d’une grande partie de l’industrie et du savoir-faire français. L’organisation mondiale du commerce (l’OMC) a créé un monstre qu’est la mondialisation et beaucoup de pays subissent la déferlante économique venue d’Asie. La recherche du prix à tout prix a ses revers et si les consommateurs européens peuvent s’offrir des produits peu chers, c’est largement au détriment de l’emploi, de l’environnement et in fine de la capacité à se développer. Le risque de tout cela est un affaiblissement de notre pays.



Je disais que les DOM étaient très souvent oubliés lors des grands rendez-vous électoraux et principalement les présidentielles. Dans le meilleur des cas, nos territoires sont cités une ou deux fois lors des débats télévisés et puis la page DOM est tournée. Que ce soit la gauche ou la droite, depuis 30 ans, c’est le même scénario et celui-ci est implacable, les DOM sont quasi oubliés.



La Réunion (et la majorité des autres territoires ultramarins) est dans une situation dramatique. Si on regarde les indicateurs généraux, nos territoires cumulent tous les handicaps en matière de santé, de développement économique avec un chômage structurel, sur le plan éducatif où le nombre de 110.000 illettrés stagne depuis des décennies sans que cela n’émeuve plus que ça. Nos territoires sont également très sensibles aux changements climatiques. Beaucoup reste à faire.



Prenons un exemple : l’emploi des Réunionnais et toutes les formules ou mesures comme « priorité à l’emploi local », « égalité réelle » ou la fameuse "nou lé pa plis, nou lé pa moins". Ces concepts sont présents pour donner l’illusion aux Réunionnais que les politiciens se soucient de leur vie, mais la réalité est bien différente. Dans chaque famille, il y a une ou un enfant, une nièce, neveu, tante, oncle qui s’est vu un jour ou l’autre entendu dire la phrase suivante : "va travailler en métropole, forme-toi et quand tu auras un métier et de l’expérience, tu pourras revenir dans ton île". Sauf que nous le savons tous, le retour est très difficile, sinon quasi-impossible, car il n’y a pas de place pour ces Réunionnais.



L’ensemble des responsables politiques Réunionnais n’ont jamais anticipé ce problème (comme beaucoup d’autres problèmes d’ailleurs) et hélas les Réunionnais, surtout les jeunes, pour une très grande part d’entre eux, n’ont que peu de choix : le RSA ou l’exil.



Il n’est nullement question ici de stigmatiser telle ou telle catégorie de travailleurs qui agissent dans toutes les sphères de la société, mais force est de constater que sans anticipation point de solution pérenne pour les Réunionnais dans beaucoup de domaines. Alors, il faut anticiper, prévoir, former et se battre pour qu’à compétences égales, l’égalité des chances soit de rigueur.



Cette situation doit s’inverser au risque de voir un jour notre société du vivre-ensemble si vantée par ailleurs, voler en éclats et faire des victimes innocentes."



Jean Alain Cadet

Écologiste



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité