Présidentielle 2022 : L'Outre-mer a voté pour Marine Le Pen au second tour

Plusieurs départements et territoires ultra-marins ont déjà voté depuis 24 heures en raison du décalage horaire. Découvrez les résultats du 1er tour de l'élection présidentielle dans chacun d'entre eux. Les résultats à La Réunion et à Mayotte seront connus dans la soirée. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 20:57

Marine Le Pen a fait le plein de voix dans les Outre-mer lors du second tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était sorti en tête des urnes au premier tour dans la plupart des départements et territoires ultra-marins et avait pourtant appelé à faire barrage au Rassemblement National.

Marine Le Pen fait le plein aux Antilles



La candidate du Rassemblement National se classait deuxième et troisième au premier tour dans les Antilles, mais elle a été préférée au président sortant au second tour.



Marine Le Pen fait le meilleur score dans cette partie du monde en Guadeloupe (69,60%). Elle récolte 60,87% des voix en Martinique et 60,70% des suffrages en Guyane.



Mais l'abstention est très forte dans les trois territoires avec 47,18% de participation en Guadeloupe, 45,45% en Martinique et seulement 38,89% en Guyane.

Des résultats plutôt serrés ailleurs



C'est de justesse que Marine Le Pen est préférée à Emmanuel Macron du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle obtient 50,69% des voix devant Emmanuel Macron (49,31%). Le taux de participation est l'un des plus élevés d'Outre-mer et s'établit à 57%.



Marine Le Pen a une plus claire avance à Saint-Martin et Saint-Barth avec 55,42% des suffrages. Emmanuel Macron n'obtient que 44,58% des voix. L'abstention est très forte avec seulement 38% des électeurs inscrits qui se sont exprimés.



Emmanuel Macron sort en tête du scrutin en Polynésie française avec 51,81% des voix, devant Marine Le Pen (48,19%). La participation est moins importante : 42%.



Et dans l'océan Indien ?



La Réunion a massivement voté pour Marine Le Pen (59,57%) devant Emmanuel Macron (40,43%). Le taux de participation s'établit à 59,39%. il est en forte hausse comparé au premier tour, mais en baisse par rapport à 2017.



Le résultat est quasiment le même à Mayotte qui choisit Marine Le Pen à 59,10% à Emmanuel Macron (40,90%). Le taux de participation (45,49%) était aussi en hausse comparé au premier tour.