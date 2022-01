A la Une .. Présidentielle 2022 : Kärcher demande à Valérie Pécresse de ne pas utiliser sa marque

Valérie Pécresse a déclaré la semaine vouloir ressortir "le Kärcher de la cave". La marque allemande de nettoyeurs à haute pression a fait savoir, dans un communiqué, qu'elle n'était "l’étendard "d’aucun parti et juge les propos de la candidate "déplacés". Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 14:18





La marque allemande des nettoyeurs à haute-pression a donc logiquement fait connaître son mécontentement. Jugeant les propos de la candidate des Républicains "déplacés ", la marque allemande précise se battre "depuis des années, pour que sa marque ne soit pas exploitée sur la scène politique française, où elle n'a pas sa place, et s'oppose à ce qu'elle soit associée à tout parti ou courant politique".



"La marque Kärcher n’est 'l’étendard' d’aucun parti politique, mais la propriété exclusive des sociétés Kärcher et ne doit être utilisée que pour désigner les produits des sociétés Kärcher", précise la société par voie de communiqué.



Enfin, la marque trouve déplorable "la méconnaissance par certaines personnalités politiques du respect de ses droits". Un communiqué de Karcher (pas content) ⤵️ pic.twitter.com/1rQHq8eQCa

— Bertille Bayart (@BertilleBayart) January 11, 2022

L’histoire se répète. L’expression "nettoyer au Kärcher" utilisée par Nicolas Sarkozy en 2005, alors ministre de l’Intérieur, a été réutilisée la semaine dernière par Valérie Pécresse. La candidate à la Présidentielle avait déclaré vouloir "ressortir le Kärcher de la cave" pour "nettoyer les quartiers".La marque allemande des nettoyeurs à haute-pression a donc logiquement fait connaître son mécontentement. Jugeant les propos de la candidate des Républicains "déplacés ", la marque allemande précise se battre "depuis des années, pour que sa marque ne soit pas exploitée sur la scène politique française, où elle n'a pas sa place, et s'oppose à ce qu'elle soit associée à tout parti ou courant politique"."La marque Kärcher n’est 'l’étendard' d’aucun parti politique, mais la propriété exclusive des sociétés Kärcher et ne doit être utilisée que pour désigner les produits des sociétés Kärcher", précise la société par voie de communiqué.Enfin, la marque trouve déplorable "la méconnaissance par certaines personnalités politiques du respect de ses droits".