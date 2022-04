Présidentielle 2022 – Info procuration pour les électeurs hors département

Les 10 et 24 avril 2022 auront lieu l’élection présidentielle.Électeurs de La Réunion mais hors département ? Vous pouvez faire une procuration. Toutefois, il convient de bien prendre en compte les délais d’acheminement par voie postale.A toutes fins utiles, le site internet sécurisé https://www.maprocuration.gouv.fr vous permet de donner procuration en ligne et de vérifier que celle-ci a bien été enregistrée.Pour rappel, vous pouvez vérifier votre situation électorale via le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE