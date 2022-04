Politique Présidentielle 2022 : "Il faudra continuer à se battre sans relâche pendant les 5 prochaines années"

La députée Nathalie Bassire réagit à la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République et annonce : "Il faudra continuer à se battre sans relâche pendant les 5 prochaines années pour défendre les Réunionnais(es)." Par N.P - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 22:55

Le communiqué :



Je prends acte des résultats locaux et nationaux du second tour de cette élection présidentielle 2022.



Je remercie l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir et exercer le droit de vote, quelque soit son sens pour un des candidats, blanc ou nul.



Je comprends également le choix des abstentionnistes et je le respecte.



Pendant 5 ans, j’ai été une députée d’opposition qui a consacré tout son temps et toute son énergie à combattre les mauvaises décisions d’Emmanuel Macron sur les plans social, écologique et économique tant

pour la France que pour La Réunion.



Il faudra continuer à se battre sans relâche pendant les 5 prochaines années pour défendre les Réunionnais(es). L’expérience acquise à l’Assemblée Nationale est un véritable atout pour protéger au mieux

notre île et nos concitoyens.



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion