A la Une . Présidentielle 2022 : Fermeture des bureaux de vote à La Réunion

C'est fini pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022 à La Réunion. Les Réunionnais ont coulé leur bulletin dans l'urne et attendent la fin des votes en métropole. Les taux de participation en hausse à la mi-journée s'établissent finalement en baisse. Par NP - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 18:51

Ce dimanche 10 avril était l'heure du choix. Les 675.319 électeurs présents à La Réunion étaient appelés à réaliser leur devoir citoyen de 8 heures à 19 heures. Le taux de participation est en baisse à 17 heures et s'établit à 47,89% sur notre île.



L'abstention continue donc de gagner du terrain sur le scrutin présidentiel, mais d'après les premières estimations, la majorité des électeurs devraient s'être déplacés pour couler leur bulletin dans l'urne ce dimanche.



Le taux de participation global en baisse



La mobilisation était plus importante que lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2017 à la mi-journée. 19% des Réunionnais s'étaient déplacés avant midi contre plus de 20% cette année.



Mais la participation a été moins forte dans l'après-midi et avait deux points de retard à 17 heures (47,89% contre 49,12% en 2017). Le taux de participation définitif s'était établi à 58,68% à l'époque. On peut donc s'attendre à ce que plus de la moitié des électeurs de La Réunion aient fait leur devoir citoyen à la fermeture des bureaux de vote.



Le taux de participation en baisse dans les différentes communes



Saint-Denis observe une abstention importante dans ses bureaux de vote, avec plus de cinq points de moins qu'en 2017 à 19 heures : 55,33% contre 61,18% à l'époque.



La mobilisation est aussi en forte baisse à Saint-Joseph (-8 points environ) entre 2022 et 2017 :62,42% contre 70,67%.



Saint-Benoît enregistre une diminution moins importante (-4,5 points environ), pour autant, moins de la moitié des électeurs de la commune se sont déplacés à 19 heures : 49,93% contre 53,19% en 2017.



C'est aussi une forte baisse à Sainte-Marie (-7 points environ) entre 2022 et 2017 : 51,88% contre 58,10%.



Le taux de participation en baisse en métropole



La mobilisation est aussi moins importante sur l'Hexagone. Il s'établissait à 25,48% à la mi-journée, soit trois points de moins qu'en 2017 (28,54%) à la même heure.



Une hausse de la participation avait été observée à l'époque comparé à l'élection présidentielle de 2022. Mais le taux observé il y a 10 ans (28,30%) est pour autant supérieur à celui de cette année.