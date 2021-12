Présidentielle 2022 : Eric Zemmour annonce sa candidature

"Il n'est plus temps de réformer la France mais de la sauver. C'est pour quoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle", annonce Eric Zemmour.



Le candidat à la Présidentielle 2022 enchaîne ensuite sur les arguments qu'il a eu l'opportunité de détailler sur de nombreux plateaux télévisés. Il explique pourquoi il souhaite devenir chef de l'Etat : "Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie, pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis (...) Pour que nous puissions préserver nos traditions, notre langue (...) Pour que les Français se sentent de nouveau chez eux."



"Nous avons une mission à accomplir. Le peuple français était intimidé, tétanisé, endoctriné, culpabilisé. Mais il relève la tête", annonce Eric Zemmour avant d'appeler les citoyens à le rejoindre.