A la Une .. Présidentielle 2022 : Emmanuel Séraphin pointe du doigt le "rejet de la politique Outre-Mer" du président

Le maire de Saint-Paul livre son analyse des résultats de l'élection présidentielle : Par NP - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 23:33

Je remercie d’abord l’ensemble des électeurs Saint-Paulois qui se sont mobilisés au second tour de cette élection présidentielle. Je salue également toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de ce scrutin, faisant ainsi vivre la démocratie. Les urnes ont tranché. Je prends acte de la réélection d’Emmanuel MACRON en tant que Président de la République. À La Réunion, compte tenu du score du Rassemblement national, ce résultat n’est pas un vote d’adhésion. Il correspond au rejet de la politique Outre-Mer menée pendant les cinq dernières années. Localement, et à Saint-Paul, ce rejet se traduit notamment par plus de 10% des électeurs qui ont fait le choix du vote blanc ou nul. Les élections législatives nous offrent donc une opportunité historique pour mettre en œuvre la politique qui correspond véritablement aux aspirations des Réunionnaises et des Réunionnaises. J’en appelle donc au rassemblement des forces progressistes. Notre responsabilité est immense. Les 12 et 19 juin, nous aurons la possibilité d’ouvrir un autre chemin autour de l’Union populaire de Jean-Luc MÉLENCHON. Emmanuel SÉRAPHIN Maire de Saint-Paul