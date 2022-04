La grande Une Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron rempile pour un second mandat

Le front républicain a fini par payer. Opposé comme en 2017 à Marine Le Pen, le président-candidat Emmanuel Macron a été réélu ce dimanche 24 avril avec 58,2% des suffrages selon les premières estimations. C'est le premier président sortant depuis Jacques Chirac à être réélu. Par SI - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 22:00

Emmanuel Macron est réélu président de La République avec 58,2% des suffrages selon les premières estimations. C'est la deuxième fois sous la Ve République qu'un second tour oppose les mêmes candidats à deux scrutins présidentiels consécutifs après ceux ayant opposé Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en 1974 et 1981.



Emmanuel Macron l'emporte une nouvelle fois face à la candidate du Rassemblement national. En 2017, le second tour avait été sans appel. Après s’être discréditée durant le débat d’entre-deux tours, Marine Le Pen n’avait obtenu le vote que d'un tiers de l’électorat avec 33,90% des suffrages. C’est donc dans un fauteuil qu’Emmanuel Macron avait signé son bail de 5 ans à l’Élysée. Il avait obtenu 58,39% des suffrages contre 41,61% pour Marine Le Pen.



Mais en 5 ans, l'écart s'est resserré entre les deux camps. Alors qu'Emmanuel Macron avait obtenu 66,10% des voix en 2017, les résultats de ce soir confirment la plus grand défiance des Français envers le président sortant dont le quinquennat a été marqué par d'importants mouvements sociaux ou des crises internationales.



