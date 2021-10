A la Une . Présidentielle 2022 : Déjà 40 candidats

À 6 mois de l’élection présidentielle, près de 40 candidats se sont lancés dans la course à la fonction suprême. L’occasion de découvrir celles et ceux qui ambitionnent d'être à la tête de l’État. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 13 Octobre 2021 à 10:01

L’adage "beaucoup d’appelés pour peu d’élus" prend tout son sens à 6 mois de l’élection présidentielle. En effet, déjà 40 candidats ont annoncé se lancer dans la course à l’Élysée. Certains très connus, d’autres beaucoup moins.



Pour le moment, ces candidatures sont très loin d’être définitives. En effet, beaucoup se positionnent actuellement pour représenter leur famille politique ou leur courant de pensée. Enfin, beaucoup d’entre eux n’obtiendront pas les 500 parrainages nécessaires pour se présenter.



Petit tour d’horizon des principaux candidats déjà engagés.



La gauche fait le plein de candidats



Comme la plupart du temps, c’est à gauche de l’échiquier politique que l’on trouve le plus de candidats. Ainsi, en prenant en compte la gauche, l’extrême gauche et l’écologie, ce sont déjà 13 candidats qui ont annoncé leur ambition présidentielle.



Concernant les écologistes, la primaire d’EELV a désigné Yannick Jadot comme représentant. Néanmoins, il devra faire face à Hélène Thouy et Antoine Waechter qui se sont déclarés. De nombreux observateurs estiment également que la finaliste malheureuse de la primaire écologiste, Sandrine Rousseau, pourrait malgré tout se lancer dans la course.



À l’extrême gauche, peu de surprise. Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou et Nathalie Artaud vont représenter leur ligne politique comme lors des deux derniers scrutins. Néanmoins, le leader de la France Insoumise ne pourra pas compter cette fois sur le soutien du PCR qui présente Fabien Roussel.



Concernant la gauche traditionnelle, souvent ex-parti Socialiste, les candidats sont également nombreux. Ainsi, Anne Hidalgo, Stéphane Le Foll et Arnaud Montebourg se sont déjà engagés avec 3 autres candidats.



La particularité de la gauche cette année vient en fait des militants. Ceux-ci se sont mobilisés pour organiser une primaire populaire pour désigner le ou la candidat(e) qu’ils souhaitent voir représenter la gauche. C’est à ce scrutin que s’est inscrit le Réunionnais Frédéric Amany.



À droite, le manque de leader suscite les convoitises



C’est quasiment la première fois sous la 5e République que la droite ne va pas se présenter avec un candidat naturel capable de rassembler. Fragilisés par l’émergence de LREM, Les Républicains ont mis plusieurs années avant de sortir la tête de l’eau.



Sans un leader qui rassemble, ils sont nombreux à vouloir occuper cette place. Ainsi, Valérie Précresse, Xavier Bertrand, Eric Ciotti ou encore Michel Barnier ont exprimé leur motivation. Malheureusement, l’organisation d’une primaire semble difficile à mettre en place et la droite pourrait voir plusieurs candidats se lancer.



Si les dernières échéances électorales (municipales et régionales) ont rappelé que le parti avait toujours un fort ancrage local, un nombre élevé de candidats pourrait diluer les suffrages.



L’extrême droite rythme la campagne



C’est la particularité de ce scrutin : jamais l’extrême droite n’a été aussi forte. Même s’il ne s’est pas encore déclaré, Eric Zemmour est celui qui accapare l’attention médiatique et les débats tournent souvent autour des propos et polémiques qu’il lance. Les sondages le placent actuellement au second tour.



Ce succès du polémiste fait du tort à Marine Le Pen. D’une certaine manière, la candidate du Rassemblement National paye le succès de sa politique de dédiabolisation de son parti. Jugée pas assez radicale, elle voit un nombre élevé de ses soutiens se tourner vers Zemmour.



À côté des deux têtes d’affiche de l’extrême droite, on retrouve bien évidemment Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot qui essayent de surfer sur la contestation contre le pass sanitaire.



Les candidats sans étiquette



Ils sont nombreux à vouloir se lancer dans le grand bain sans famille politique. Sans réel espoir de l’emporter, ces candidats se présentent souvent pour amener une idée ou un projet dans le débat public. Parmi ces 11 candidats, peu de noms connus ressortent à l’exception du fantasque Jean Lasalle.



