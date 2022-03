La grande Une Présidentielle : 12 candidats sur la ligne de départ

Le président du Conseil constitutionnel vient de dévoiler le nom des candidats à l’élection présidentielle. Vous trouverez douze bulletins de vote dans vos bureaux de vote le 10 avril prochain. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 14:11





Le président du Conseil constitutionnel vient de dévoiler ce lundi à 12H (15H Réunion) la liste des candidats qualifiés pour le premier tour de l’élection présidentielle du 10 avril.



Laurent Fabius vient confirmer ce qui demeurait la seule incertitude de cette annonce qui concernait le candidat Philippe Poutou.



Jeudi dernier, à la veille de la date limite pour obtenir le nombre suffisant de parrainages, le candidat du NPA avait assuré qu’il était parvenu à récolter de justesse les 500 signatures. Mais fallait-il encore attendre que le Conseil constitutionnel vienne vérifier leur bonne validité.



Les 12 prétendants à l’Elysée :



Fabien Roussel (Parti communiste français). Il s’agit de sa première candidature. En 2017, il avait choisi de suivre Jean-Luc Mélenchon.



Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière). Elle se lance dans sa troisième campagne présidentielle. En 2017, elle avait rassemblé 0,64% des voix.



Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France). Arrivé 6e du premier tour en 2017 avec 4,70% des voix.



Anne Hidalgo (Parti socialiste). La maire de Paris est pour la première fois candidate à l’élection présidentielle.



Jean-Luc Mélenchon (la France insoumise). Il a déjà été candidat en 2012 et 2017. Il a obtenu 19,58 % des voix en 2017.



Marine Le Pen (Rassemblement national). Elle est candidate pour la troisième fois. Elle avait obtenu 21,30% des suffrages au premier tour en 2017.



Yannick Jadot (Europe Écologie-Les Verts). Il est candidat pour la première fois.



Jean Lassalle (parti « Résistons »). Il est à nouveau candidat après avoir rassemblé 1,21% des suffrages en 2017.



Emmanuel Macron (En Marche). Le président sortant brigue un second mandat. Il avait obtenu 24,01% des suffrages au premier tour en 2017.



Valérie Pécresse (Les Républicains). Elle est candidate à l’Élysée pour la première fois.



Éric Zemmour (parti « Reconquête »). Il est candidat pour la première fois.



Présidentielle : À qui les élus réunionnais ont-ils accordé leur parrainage ?