La grande Une Présidence partagée : Le scénario de la Cinor va-t-il se reproduire à la Cirest ?

Les prochaines semaines s'annoncent tendues à la Cirest, après que Patrice Selly a réitéré son souhait de garder les rênes de l'intercommunalité jusqu'à la fin du mandat, en dépit de l'accord signé avec son homologue saint-andréen Joé Bédier. Par SI - Publié le Samedi 25 Février 2023 à 06:00

Selly met le paquet contre l'insécurité et exclut l'idée d'une présidence tournante à la Cirest

Lors de la présentation de ses vœux en janvier dernier, Patrice Selly avait prôné la "stabilité" au sein de la Cirest, ce qui revenait à dire qu'il fermait la porte à un système de présidence tournante avec la commune de Saint-André.



Son maire, Joé Bédier, met quant à lui en avant le protocole d'accord signé avec l'ensemble des maires de la Cirest en début de mandat. "Le respect de la parole donnée est très important. On verra comment réagira M. Selly", a déclaré Joé Bédier, juste avant le vote ce jeudi des orientations budgétaires, sans en dire plus.



Le principal intéressé, lui, a réitéré sa volonté de garder une certaine stabilité concernant la présidence de la Cirest, "pour la continuité des projets qui ont été engagés depuis le début de cette mandature". Si le président actuel de la Cirest reconnaît qu'un courrier avait été effectivement signé entre les six communes en début de mandature en 2020, il regrette que la notion de "solidarité" ait "volé en éclats de la part de la commune de Saint-André".



