Présidence du PS: Ericka Bareigts soutient Olivier Faure

Parmi les quatre hommes qui sont candidats pour succéder à Jean-Christophe Cambadélis à la tête du PS, Ericka Bareigts a fait son choix. Dans une interview donnée au Figaro, la députée de La Réunion et ancienne ministre des Outre-mer a exprimé son soutien à Olivier Faure, le président du groupe socialiste à l'Assemblée.



"Il faut absolument revoir notre façon d'aborder les Outre-mer, qui ne doivent plus être traités de manière périphérique. Ce message a été écouté avec attention et pris en compte par Olivier Faure", a-t-elle notamment déclaré au média.



Inquiète vis-à-vis de la réforme du mode de scrutin des élections européennes, qui risque selon elle de "priver les Ultramarins d'une représentation au Parlement", la femme politique déclare : "Je sais qu'Olivier Faure est extrêmement attentif à ce sujet".



Depuis le départ de Jean-Christophe Cambadélis, le PS est confié à une direction collégiale dont fait partie Ericka Bareigts. En lice face à Olivier Faure figurent Luc Carvounas, Stéphane Le Foll et Emmanuel Maurel. Le siège sera pourvu au mois de mars.