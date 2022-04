A la Une . Présidence de la Sodegis : Patrick Lebreton poussé vers la sortie au profit d'Olivier Rivière

La scission entre Saint-Joseph et la CASUD a franchi une nouvelle étape ce vendredi avec l'élection des représentants de l'intercommunalité au conseil d'administration de la Sodegis. Olivier Rivière a été pressenti pour remplacer Patrick Lebreton. Par PB - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 18:46





Par vote en bulletin secret, Bernard Picardo, Louis Jeannot Lebon et Clairette Fabienne Bénard ont, ce vendredi, été nommés représentants au Conseil d’administration de la Sodegis. Ils rejoignent Daniel Maunier, Patrice Thien Ah Koon, Bachil Valy et Olivier Rivière. Le nom du maire de Saint-Philippe a été proposé parmi ces 7 représentants à la présidence de bailleur social.

Les vice-présidents d’un rang inférieur à ceux qui ne sont pas maintenus seront promus au rang inférieur. "La Sodegis qui est le bras armé de la CASUD en matière de logement social et dont près de 80 % du programme de construction sont alimentés communes de l’Entre-deux, de Saint-Philippe et notamment du Tampon, la gouvernance ne peut plus être confiée aux élus de Saint-Joseph qui ne partagent pas notre vision sur le devenir de notre territoire spécifique des hauts ", note l’intercommunalité. Dans le même sens du match entre le Tampon et Saint-Joseph, après le retrait des délégations aux 8e et 11e vice-présidents , Henri-Claude Huet et Blanche Reine Javelle, le conseil communautaire de ce vendredi a élu deux nouveaux vice-présidents. Les élus de l'opposition municipale à Saint-Joseph, Louis Jeannot Lebon et Alin Guezello deviennent respectivement 13ème et14ème vice-présidents.Les vice-présidents d’un rang inférieur à ceux qui ne sont pas maintenus seront promus au rang inférieur.