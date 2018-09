Présidence de l'Assemblée nationale: Ericka Bareigts obtient 31 voix

Le nouveau président de l'Assemblée Nationale est, sans surprise, Richard Ferrand. Il vient d'être élu par la majorité LREM. Il remplace François de Rugy parti au ministère de la Transition Écologique.



Face à lui, quatre candidats s'étaient déclarés : Annie Genevard (LR), Ericka Bareigts (PS), et Mathilde Panot (LFI), mais aussi Marc Fesneau (MoDem).



Richard Ferrand a recueilli 254 voix et devance la députée LR Annie Genevard (95 voix) et le député Modem Marc Fesneau (86 voix). La candidate du groupe socialiste et Réunionnaise Ericka Bareigts est quatrième de ce scrutin (31 voix) devant la candidate de la France insoumise, Mathilde Panot (17 voix).



L'ancienne ministre des Outre-Mer Ericka Bareigts était désignée par le Parti Socialiste pour le représenter lors de cette élection.