Actu Ile de La Réunion "Présentons des candidats et élisons des députés insoumis à La Réunion"

Les insoumis de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André appellent à présenter et faire élire des députés LFI "pour appliquer le programme de l’Union populaire à l’Assemblée nationale". Par N.P - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 17:08

Le communiqué :



Le dimanche 10 avril 2022, vous étiez plus de 40 % des électrices et électeurs à la Réunion à glisser le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon dans les urnes. Dans la capitale des Outre-mer, plus de 20 000 votants ont fait ce choix, soit une progression de plus de 70% par rapport au résultat de 2017. Vous avez ainsi affirmé haut et fort votre volonté d'en finir avec les politiques libérales qui détruisent les hommes et la Nature mais aussi avec l'ancien monde des appareils et des petits arrangements qui abîment notre vie politique. Vous avez dit non au Président des riches de la droite extrême et vous avez placé le candidat de l'Union populaire loin devant la candidate de l’extrême droite. Nous remercions l'ensemble des électeurs pour ce choix clair. Nos pensées vont également à tous les militants qui ont, à la force de leurs jambes, de leurs bras et de leurs convictions, sillonné les villes de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André pour convaincre les indécis, les abstentionnistes, les écologistes, les classes populaires et les fâchés de la politique. A tous les colleurs d'affiche, les porte-à-porteurs, les diffuseurs de tracts, les militants d'une vie, d'une campagne ou d'un jour, de la première ou de la dernière heure, nous voulons dire MERCI! Il s'agit de notre oeuvre commune, sachons la faire prospérer et en être digne dans les semaines et années à venir. Suite à ce score et à la dynamique enclenchée dans le nord de l'île, présenter et faire élire dans nos circonscriptions des candidats insoumis s'impose pour défendre notre programme et constituer un groupe parlementaire de combat à l’Assemblée nationale face à la Présidence de tous les dangers. Nous comptons sur vous pour rendre cela possible, autant que vous pouvez compter sur nous. Les insoumis de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André.