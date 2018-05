<<< RETOUR CIVIS

Présentation et visite du Parc Techsud du 27 avril 2018





Cette visite intervient dans le cadre de la finalisation des travaux d’aménagement et a permis aux acteurs du parc présents (entreprises, laboratoires de recherche, Université de La Réunion, CHU, …) ainsi qu’aux partenaires de découvrir les fonctionnalités et services qui sont en cours de déploiement sur le site.



Le parc TechSud qui a vu le jour en 2008, constitue un terreau fertile pour les acteurs de l’innovation afin d’accroitre leurs activités et générer de nouvelles synergies et perspectives de développement. La Technopole déploie sur TechSud ses missions d'accompagnement de projets et entreprises innovants ainsi que d’animation et promotion de l’innovation. Initié du partenariat entre la ville de Saint- Pierre, la CIVIS, la Technopole, la Région Réunion et la SEMADER, ce parc représente ainsi un renfort au développement économique de la région sud.





La Technopole décline désormais une gamme complète de services sur le bâtiment Alpha, à savoir : Un espace d’accueil, d’information et d’orientation destiné aux occupants du bâtiment ainsi qu’aux différents publics du parc,



Un espace d’accompagnement à la création d’entreprise innovante par le biais de dispositifs spécifiques comme son Incubateur Régional de La Réunion,



Un espace d’hébergement temporaire dédié aux acteurs de l’innovation (porteurs de projets, entrepreneurs, chercheurs… ) avec un open-space et des bureaux de passage,



Des salles de réunion et de conférence modulaires afin de s’adapter aux besoins spécifiques des entreprises et partenaires,



Un espace show-room de l’innovation et des outils (newsletter, réseaux sociaux...) dédiés à la promotion de l’innovation,



Des animations régulières (matinales, conférences, rencontres thématiques, ateliers...) autour de thématiques spécifiques à l’innovation, - Le suivi et l’accompagnement des entreprises et acteurs implantés sur le parc TechSud. Le 27 avril dernier, La Technopole de La Réunion a organisé une présentation en avant-première des espaces technopolitains situés au sein du bâtiment d’entreprises innovantes ALPHA sur le parc TechSud.Cette visite intervient dans le cadre de la finalisation des travaux d’aménagement et a permis aux acteurs du parc présents (entreprises, laboratoires de recherche, Université de La Réunion, CHU, …) ainsi qu’aux partenaires de découvrir les fonctionnalités et services qui sont en cours de déploiement sur le site.Le parc TechSud qui a vu le jour en 2008, constitue un terreau fertile pour les acteurs de l’innovation afin d’accroitre leurs activités et générer de nouvelles synergies et perspectives de développement. La Technopole déploie sur TechSud ses missions d'accompagnement de projets et entreprises innovants ainsi que d’animation et promotion de l’innovation. Initié du partenariat entre la ville de Saint- Pierre, la CIVIS, la Technopole, la Région Réunion et la SEMADER, ce parc représente ainsi un renfort au développement économique de la région sud.La Technopole décline désormais une gamme complète de services sur le bâtiment Alpha, à savoir :

CIVIS Lu 100 fois





Dans la même rubrique : < > Projet Néo : Construction des bâtiments du pôle d’échanges de Saint-Pierre Dengue : Situation épidémiologique au 22 avril 2018