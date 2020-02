Présentation du service Trottinettes Car Jaune

Présentation du service « Trace » Car Jaune avec 15 ambassadeurs

Fabienne Couapel-Sauret, conseillère régionale déléguée à l’Intermodalité, aux Transports et Déplacements, a présenté ce jour l’expérimentation du service de trottinettes électriques « Trace » avec Car Jaune.



Afin de s’adapter aux enjeux du déplacement du territoire et de proposer une offre adaptée aux besoins des voyageurs notamment sur le premier ou le dernier kilomètre, c’est-à-dire avant ou après avoir emprunté les transports en commun, le réseau Car Jaune a imaginé ce service dès 2018 qui a pris forme en mars 2019 avec les commandes de trottinettes.



Un dispositif qui s’inscrit pleinement dans le plan de modernisation du réseau et de la promotion des modes doux pensé par la Collectivité régionale depuis la reprise de la gestion du réseau Car Jaune en 2017 suite à la loi NOTRe.



15 ambassadeurs « Trace » ont été choisis après un appel à candidature lancé en septembre 2019 pour tester les trottinettes Trace Car Jaune. Ils participeront à améliorer et ajuster le service avant de déployer plus largement le « Trace » avec Car Jaune. Durant 2 mois, ces 15 usagers du réseau âgés de 19 à 71 ans et issus des 4 coins de l’île, intégreront en effet ces trottinettes dans leurs modes de déplacement et nous feront part de leurs expériences pour pérenniser ce service.



La Voix Car Jaune

Inspiré par ses usagers, Car Jaune a en effet proposé, à travers le concours « La Voix Car Jaune » organisé sous l’égide de Cap’Run (délégataire du réseau interurbain Car Jaune), aux artistes locaux (professionnels ou amateurs) de valoriser leur talent en créant LA chanson du réseau.



Après plusieurs mois de candidature, Soulaimana Daroueche, auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Paul passionné de musique depuis 10 ans, a su séduire le jury avec son titre original « Allon bat’karé ».



A ce titre, Soudy, de son nom d’artiste, se voit remporter un chèque de 1000€, une séance d’enregistrement et la chanson pourra être associée aux campagnes de promotion et aux différents évènementiels du réseau.