Présentation du groupement d’exportation collaborative

« La Région Réunion, en matière économique, est cheffe de file de la stratégie de développement à l’international des entreprises réunionnaises. A ce titre, la Région entend accompagner tout acteur, qui va oeuvrer à la mutualisation des actions pour favoriser à l’internationalisation des entreprises. Il s’agit donc de se regrouper autour d’une même stratégie pour une structure mutualisée autour de Team France Export.



Ce projet va encourager ainsi les petites entreprises à se regrouper, à travailler ensemble, à mutualiser les coûts et les efforts en termes d’internationalisation et donc de réduire leurs risques. La démarche internationale est difficile, elle l’est encore plus pour les petites entreprises.



Dans ce projet pilote, la Région engage une enveloppe de 150 000€, fonds propres et fonds Européens confondus. »

Pascal PLANTE