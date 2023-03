Ce lundi 6 mars, s’est déroulée la présentation du dispositif de distributeurs de protections hygiéniques gratuites, qui se met en place dans tous les lycées de La Réunion à disposition des étudiantes.



C’est au Lycée Isnelle Amelin à Sainte-Marie, que s’est déroulée l’implantation de ce tout premier distributeur en présence de la Présidente de la Région Réunion Huguette BELLO, la Vice-Présidente déléguée à l’Éducation, Céline SITOUZE, le Proviseur Joseph Philippe BENARD, le Maire de la ville de Sainte-Marie Richard NIRLO et la Rectrice de l’Académie, Chantal MANES-BONNISSEAU. Ce dispositif a pour but de répondre aux besoins naturels et courants de la vie des jeunes femmes.



La gratuité de ces distributeurs est un choix qui contribue à réduire les conséquences sanitaires et sociales en luttant contre la précarité menstruelle des jeunes femmes, il sensibilise et lève les tabous autour des règles.